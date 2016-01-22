Украинские биатлонисты не попали в призеры спринтерской гонки этапа Кубка мира

В Антерсельве (Италия) завершилась спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где лучшим из украинских спортсменов стал Сергей Семенов, замкнувший 20-ку сильнейших, сообщает официальный сайт IBU.

Украинец идеально отстрелял на огневом рубеже в положении лежа, а вот в "стойке" однажды промахнулся. Кроме того, он был далеко не самым быстрым на дистанции. В итоге, его отставание от победителя гонки составило 53,4 секунды.

Также по одному промаху допустили Александр Жирный и Виталий Киличицкий, занявшие, соответственно, 25-26 места. Отставание Александра составило 1 минута 08,1 секунды, отставание Виталия - 1 минута 09,0 секунды.

Два промаха на огневых рубежах допустил Артем Прима, занявший итоговое 32-е место (+1:15.4). Также 2 промаха на счету Дмитрия Пидручного, финишировавшего 44-м (+1:31.8).

Победу в гонке одержал Симон Шемпп из Германии, преодолевший 10-километровую дистанцию за 23 минуты 01,2 секунды. 2-е место на счету Максима Цветкова из России (отставание - 5,8 секунды), третье - Тарье Бё из Норвегии (+10,8 секунды). Победитель и призеры ни разу не промахнулись при стрельбе.

Как сообщал УНИАН, накануне украинки не смогли попасть в призеры женской спринтерской гонки этапа КМ. Соревнования в Антерсельве продлятся до воскресенья. Завтра пройдут женская и мужская гонки преследования, а послезавтра - эстафеты.