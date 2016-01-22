Тренер баскетбольной сборной Мурзин: главная задача – выход на Евробаскет с первого места

Тренер национальной сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин поделился своими мыслями по поводу жеребьевки отборочного цикла Евробаскета-2017, отметив, что команда должна выходить в финальный турнир с 1-го места в группе, сообщает пресс-служба ФБУ.

"Украина играла со Словенией уже ранее и проиграла (матч за 5-е место на Евробаскете-2013, 63:69 – ред.). Поэтому могу сказать, что Словения действительно очень сильный соперник", - отметил Мурзин.

"С Болгарией, уже давно не играли, а о Косово пока ничего сказать не могу, эта команда для нас новая. Наша главная задача – выйти из группы с первого места", - добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, в Мюнхене (Германия) состоялась процедура жеребьевки отборочного турнира Евробаскета-2017. по итогам которого сборная Украины попала в Группу Е. Соперниками украинцев в отборе станут команды Словении, Болгарии и Косово.

Согласно регламенту соревнований, команды при жеребьевке составили семь групп шесть групп по четыре сборные и одну - три команды. Отборочный турнир пройдет с 31 августа по 17 сентября. Победители групп и четыре из семи команд с лучшими показателями среди занявших 2-е места, получат путевки на чемпионат Европы.