Бойко попрощался с "Днепром" и поблагодарил клуб и болельщиков

Вратарь сборной Украины Денис Бойко, накануне подписавший контракт с турецким "Бешикташем" из Стамбула обратился к своим бывшим партнерам по днепропетровскому "Днепру", тренерскому штабу, руководству клуба и болельщикам в Instagram.

"Искренне и от всей души хочу поблагодарить всех без исключения людей которые имеют хоть малейшее отношение к клубу и городу!, - отметил Бойко. - Незабываемые фанаты, тренера и партнеры по команде с которыми я каждый день проводил на футбольном поле, весь персонал клуба и его руководство! А так же простых людей которые в этом городе помогли мне стать своим! Все лучшее что происходит в моей карьере подарил мне "Днепр" и сделал меня тем кем я сейчас являюсь! Днепропетровск стал мне родным домом и мне очень тяжело и грустно покидать его но такова футбольная жизнь! Спасибо за все Днепряне!"

Как сообщал УНИАН, Бойко прилетел в Стамбул в среду, 20 января, днем. А поздно вечером в среду ФК "Днепр" официально подтвердил договоренность между двумя клубами по поводу перехода игрока.

В четверг, 21 января игрок подписал личный контракт с "Бешикташем".

27-летний киевлянин Денис Бойко начинал свою карьеру в "Динамо", в составе которого провел 11 матчей. На правах аренды он выступал в других киевских командах - ЦСКА и "Оболонь", а также "Кривбассе" из Кривого Рога и "Днепре". Летом 2014 года, после годичной аренды в днепропетровском клубе, подписал с "Днепром" полноценный контракт.

Провел за команду два с половиной сезона - 66 матчей.

В нынешнем сезоне провел в составе «Днепра» 22 матча, в которых пропустил 23 гола и 8 матчей провел "на ноль".