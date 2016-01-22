Сборная Украины в отборе к Евробаскету-2017 сыграет со Словенией

В Мюнхене (Германия) состоялась процедура жеребьевки отборочного турнира Евробаскета-2017. по итогам которой сборная Украины попала в Группе Е, сообщается в Twitter Европейского отделения международной федерации баскетбола FIBA-Europe.

Соперниками украинцев в отборе станут команды Словении, Болгарии и Косово.

Согласно регламенту соревнований, команды при жеребьевке составили семь групп - шесть групп по четыре сборные и одну - три команды. Отборочный турнир пройдет с 31 августа по 17 сентября. Победители групп и четыре из семи команд с лучшими показателями среди занявших 2-е места, получат путевки на чемпионат Европы.

Ранее определились 13 участников Евробаскета-2017 - команды четырех принимающих турнир стран (Финляндия, Израиль, Румыния и Турция), финалисты Евробаскета-2015 и участники Олимпиады-2016 в Рио - Испания и Литва, а также семь команд (помимо Турции), которые будут участвовать в предстоящих Олимпийских квалификационных турнирах: Хорватия, Чехия, Франция, Греция, Италия, Латвия и Сербия.

Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября.