"Волынь" лишена двенадцати турнирных очков в таблице ПЛ

Федерация футбола Украины оповестила Премьер-Лигу о вступлении в силу двух решений Дисциплинарного комитета ФИФА относительно лишения ФК «Волынь» турнирных очков в Лиге Пари-Матч, сообщает пресс-служба УПЛ.

За невыполнение каждого из решений Дисциплинарного комитета ФИФА от 3 февраля 2015 г. и 9 октября 2015 г.) главная команда клуба лишена шести очков (всего - двенадцать).

Соответствующие изменения внесены в турнирную таблицу Лиги Пари-Матч 2015/16. Таким образом, сегодня луцкая «Волынь» с 15-ю добытыми очками занимает в соревнованиях девятую строчку.

Ранее у команды, по итогам осенней части первенства Украины, было 27 очков и она занимала 4-е место в таблице.

У «Волыны» был шанс избежать потери очков. Для этого лучанам нужно было рассчитаться со всеми долгами. Однако, найти финансы для этого, скорее всего, не удалось.