Петряк и Коваленко названы лучшими молодыми футболистами Украины 2015 года

Лучшим футболистом Украины в категории U-19 признан полузащитник «Шахтера» и кандидат в национальную сборную страны Виктор Коваленко, сообщает Оргкомитет премии "Золотой талант Украины".

Уроженец Херсона с большим преимуществом выиграл финальный этап премии, куда в этой возрастной категории вышли 11 футболистов. Коваленко был упомянут в 121 анкете из 134-х, причем в 89 случаях — под №1, собрав 80,34% от максимального количества баллов.

Это меньше, чем в 2014 году было у Валерия Лучкевича («Днепр») — 88,79%, но больше, чем у Эдуарда Соболя («Шахтер») в 2013-м — 59,67%.

На этот раз Лучкевич под давлением конкурентов сдал позиции и был включен лишь в 97 анкет, у Александра Зинченко — 79 попаданий, у Марьяна Шведа — 50.

В свою очередь, лучшим футболистом Украины 2015 года в категории U-21 признан полузащитник «Зари» и кандидат в национальную сборную страны Иван Петряк.

Уроженец Смелы (Черкасская область) без вариантов выиграл финальный этап, куда в этой возрастной категории вышли 14 молодых футболистов. В финале к рассмотрению были приняты 134 анкеты, в которых футбольные тренеры, эксперты и представители СМИ называли свои тройки лучших.

Петряк показал уникальный результат, собрав 93,5% возможных очков – его назвали в 131 анкете из 134, причем в 118 он фигурировал под №1. Для сравнения: лучший футболист 2013 года в категории U-21 Иван Ордец набрал лишь 53,96% очков, а лучший футболист 2014 года в этой же категории Руслан Малиновский – 62,09% очков.

Второе место занял форвард «Говерлы» и молодежной сборной Дмитрий Хлебас, для которого 2015 год стал первым серьезным выступлением на уровне Премьер-лиги. Он 86 раз попал в анкету, из них 53 раза – под №2, что полностью соответствует итоговой табели о рангах.

Замкнул тройку призеров защитник «Карпат» и молодежной сборной Денис Мирошниченко, которого 50 раз упомянули наши респонденты в своих анкетах.

Золотой талант Украины — общенациональная премия для молодых украинских футболистов. Победители определяются по итогам календарного года в двух возрастных категориях – Under 21 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 21 года) и Under 19 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 19 лет). Годовой рейтинг формируется на основе ежемесячных опросов тренеров, директоров спортивных школ, экспертов, журналистов, болельщиков. В конце года проводится итоговое голосование, к которому участники приходят с бонусными баллами (за успехи в ежемесячных опросах).

В 2013-м году обладателями премии стали Иван Ордец (до 21-го, "Ильичевец" Мариуполь) и Эдуард Соболь (до 19-ти, "Шахтер" Донецк). в 2014-м, соответственно, Руслан Малиновский ("Заря" Луганск) и Валерий Лучкевич ("Днепр" Днепропетровск).