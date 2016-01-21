Бойко представлен в качестве игрока "Бешикташа"

18:07, 21 января 2016
Спорт
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Украинский вратарь провел совместную пресс-конференцию с руководством клуба.

bjk.com.tr

Вратарь сборной Украины Денис Бойко представлен в качестве игрока турецкой команды "Бешикшташ", сообщается на официальной клубной страничке в Facebook

Детали сделки, как финансовые, так и длительность контракта, не разглашаются.

В то же время, официальный сайт УЕФА распространил информацию о том, что украинец подписал контракт с клубом из Стамбула сроком на 3 года.

Также известно, что сегодня утром игрок успешно прошел медосмотр в новой команде.  

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Как сообщал УНИАН, Бойко прилетел в Стамбул накануне днем. А поздно вечером в среду ФК "Днепр" официально подтвердил договоренность между двумя клубами по поводу перехода игрока.

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