Бойко представлен в качестве игрока "Бешикташа"
18:07, 21 января 2016Спорт
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Украинский вратарь провел совместную пресс-конференцию с руководством клуба.
bjk.com.tr
Вратарь сборной Украины Денис Бойко представлен в качестве игрока турецкой команды "Бешикшташ", сообщается на официальной клубной страничке в Facebook.
Детали сделки, как финансовые, так и длительность контракта, не разглашаются.
В то же время, официальный сайт УЕФА распространил информацию о том, что украинец подписал контракт с клубом из Стамбула сроком на 3 года.
Также известно, что сегодня утром игрок успешно прошел медосмотр в новой команде.
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Как сообщал УНИАН, Бойко прилетел в Стамбул накануне днем. А поздно вечером в среду ФК "Днепр" официально подтвердил договоренность между двумя клубами по поводу перехода игрока.
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