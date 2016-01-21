В Минске состоится матч памяти игрока киевского и минского "Динамо" Валентина Белькевича

29 января в минском футбольном манеже состоится матч Памяти Валентина Белькевича, в котором примут участие друзья безвременно ушедшего из жизни футболиста, в разное время выступавшие и работавшие вместе с Валентином в составе минского и киевского «Динамо», а также национальной сборной Беларуси, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Минск).

В составе ветеранов киевского «Динамо» ожидается участие в матче таких игроков: Юрий Дмитрулин, Олег Лужный, Юрий Максимов, Максим Шацких, Александр Алиев, Сергей Ребров, Юрий Калитвинцев, Александр Радченко, Виталий Косовский, Сергей Федоров, Сергей Коновалов, Дмитрий Михайленко, Виталий Рева, Тарас Луценко, Артем Яшкин. Тренерский штаб: Алексей Михайличенко, Владимир Мунтян.

В команде друзей Валентина Белькевича, выступавших с ним под знаменами минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси, сыграют Геннадий Тумилович, Виталий Варивончик, Александр Хацкевич, Сергей Гуренко, Андрей Лаврик, Сергей Штанюк, Александр Кульчий, Радислав Орловский, Эрик Яхимович, Кирилл Савостиков, Владимир и Михаил Маковские, Максим Ромащенко, Юрий Пудышев, Игорь Гуринович, Сергей Яскович, Андрей Островский, Александр Лухвич, Валерий Величко.

Белькевич родился в Минске и начинал свою профессиональную футбольную карьеру в местном "Динамо" (1991-1996). С 1996 по 2007 годы он выступал за киевское "Динамо". В составе украинского клуба становился 7-кратным чемпионом Украины (1997—2001, 2003, 2004), 6-кратным обладателем Кубка Украины (1998—2000, 2003, 2005, 2006), был участником полуфинала Лиги Чемпионов сезона 1998/99.

В 2012-2014 годах тренировал молодежные и юношеские команды ФК "Динамо" (Киев).

Белькевич умер в ночь на 1 августа 2014 года на 42-м году жизни у себя дома в Киеве. У него оторвался тромб.