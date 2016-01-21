Украинка Пидгрушная вошла в пятерку лучших в спринте этапа Кубка мира по биатлону

В Антерсельве (Италия) завершилась спринтерская гонка у женщин в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная, занявшая 5-е место, сообщает официальный сайт Международной федерации биатлона.

Украинка без промахов отстреляла на первом огневом рубеже в положении лежа и хорошо шла по скорости на дистанции. Но, в "стойке" однажды промахнулась и ушла на штрафной круг. Это помешало ей бороться за победу или, как минимум, призовые места. Отставание на финише от победительницы составило 27,5 секунды.

В свою очередь, Юлия Джима финишировала на 15-м месте (о промахов, 50,7 секунды отставания), Валентина Семеренко на 21-м (1, +1 минута 05.7 секунды), а Ольга Абрамова, Ирина Варвинец и Наталья Бурдыга не попали даже в 30-ку сильнейших.

Победительницей гонки стала Ольга Подчуфарова из России, преодолевшая дистанцию за 21 минуту 01,9 секунды (0 промахов). Итальянка Доротея Виерер отстала на 8,0 секунды (1), а другая представительница России Екатерина Юрлова на 22,1 секунды (0).

6-й этап КМ продолжится в пятницу мужским спринтом.

В выходные также состоятся мужская и женская гонки преследования и эстафеты.