Международный гимнастический турнир Ukraine Nation Cup состоится в апреле

14-17 апреля 2016 года на помосте Киевского Дворца спорта состоится XIV Международный турнир по спортивной гимнастике «Ukraine Nation Cup», сообщили УНИАН в пресс-службе Оргкомитета турнира.

«Ukraine Nation Cup» - это международный турнир, который объединяет спортсменов по спортивной гимнастике со всего мира. Организует и проводит мероприятие Олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта Стелла Захарова под эгидой Международного благотворительного фонда «Спорт и дети», который она возглавляет.

«Ukraine Nation Cup» – это единственный национальный Кубок по спортивной гимнастике, который представляет Украину на международном уровне.

Участниками турнира ежегодно становятся спортсмены из более чем пятнадцати стран. Побороться за Кубок ежегодно приезжают более чем 100 ведущих спортсменов по рейтингу «Топ-20» Международной Федерации гимнастики.