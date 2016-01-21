Чемпионат Украины по футболу будет проходить в два этапа с участием 12 команд
Клубы УПЛ одобрили схему проведения соревнований.
В офисе Премьер-лиги состоялось очередное заседание Рабочей группы по разработке формата соревнований среди 12 команд, по результатам которой большинство клубов ПЛ поддержали схему проведения среди 12 команд двухэтапного чемпионата, сообщает пресс-служба УПЛ.
В состав Рабочей группы вошли представители всех клубов ПЛ, сотрудники ПЛ, представители телеканалов-трансляторов, а также члены Комитета по развитию футбола ФФУ и сотрудники ПФЛ.
Читайте также: Формат чемпионата футбольной Премьер-лиги будет рассчитан на 12 команд
Накануне заседания Премьер-лига направила сторонам три проекта формата, рассчитанного на 12 команд, и привела примеры похожих схем проведения в европейских соревнованиях.
Большинство клубов ПЛ поддержали схему проведения среди 12 команд двухэтапного чемпионата. По итогам первого этапа (два круга) формируются две группы по шесть команд. Группа 1 поведет борьбу за награды турнира, а в Группе 2 определятся команды, которые покинут соревнования ПЛ.
В то же время клубы продолжают определяться, каким образом оставлять набранные очки после первого этапа, относительно схемы проведения Чемпионата U-21, а также механизма ротации команд между Лигами.
На встрече было обнародовано предложение телетрансляторов о создании со следующего сезона единого телевизионного пула. Вещателями предложена сумма вознаграждения клубам в сезоне 2016/2017 гг. в размере 102 млн. грн. и возможный принцип распределения данных средств.
Следующее заседание Рабочей группы запланировано на 5 февраля.