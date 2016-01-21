Бывший лучший теннисист мира завершил карьеру после обвинения в участии в договорных матчах

Экс-первый номер мирового рейтинга австралиец Ллейтон Хьюитт объявил о завершении карьеры после проигрыша испанцу Давиду Ферреру в матче 2-го круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщается на официальном сайте турнира.

Накануне портал Showlegend.com опубликовал список теннисистов, которые подозреваются в участии в договорных матчах. В нем, в частности, значился и Хьюитт. Отмечалось, что 8 из 15 фигурантов списка принимают участие в Открытом чемпионате Австралии-2016.

Матч Хьюитта с Феррером завершился со счетом 2:6, 4:6, 4:6.

Посеяному на турнире под 8-м номером испанцу пришлось изрядно попотеть, чтобы одолеть оппонента. Матч продолжался два с половиной часа.

"Я отдал все силы. Как всегда, у меня не осталось ничего в раздевалке. Это то, чем я могу гордиться на протяжении всей моей карьеры. Я отдал все 100 процентов, - сказал Хьюитт. - Я люблю приезжать сюда и соревноваться. Это незабываемо, выходить и играть перед такими потрясающими зрителями каждый раз, когда я играю здесь на Rod Laver Arena. Эта арена, как второй дом для меня. И мне чрезвычайно повезло, что я имел возможность играть здесь на протяжении 20 лет подряд ".

Хьюитт на протяжении карьеры выиграл два турнира «Большого шлема» (Умблдон-2002 и Открытый чемпионат США-2001) и три десятка соревнований серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.