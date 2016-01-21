Менеджер Фьюри: Дата второго боя Тайсона с Кличко еще не определена

Дядя и тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри опроверг информацию британских СМИ о том, что матч-реванш его племянника с украинцем Владимиром Кличко состоится 7 мая в Мюнхене, сообщает Boxing News.

"Вопрос по дате пока открыт, мы как раз им занимаемся. Мы нацеливаемся на май, но точной даты еще нет. Это может быть как 7 мая, так и 14, 21 или 28", - отметил менеджер.

"Насчет места проведения боя, то здесь тоже еще ничего не решено. На его проведение претендуют многие страны, в том числе и ОАЭ. Но если финансовая составляющая будет примерно одинаковой, то нам, конечно, хотелось бы провести этот бой в Британии", - сказал Питер Фьюри в интервью телеканалу Sky Sports.

Как сообщал УНИАН, первый поединок между боксерами завершился в пользу Фьюри, который выиграл по очкам.