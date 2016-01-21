Бойко показал уровень медосмотра в "Бешикташе" (фото)

Голкипер сборной Украины Денис Бойко, который прошел медосмотр в турецком "Бешикташе", выложил первую фотографию из Стамбула в своем Instagram, сообщает Проспорт.

Футболист показал, насколько серьезное медобследование, сделав шутливое селфи в зеркале.

Вчера "Днепр" подтвердил переход Бойко в стан "черных орлов". Однако официально контракт с новым клубом Денис еще не подписал.

Бойко играл в "Днепре" с 2013 года. В составе днепропетровской команды он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а также финалистом Лиги Европы.

Денис был претендентом на попадание в Команду года УЕФА 2015 года.