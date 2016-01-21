Бойко показал уровень медосмотра в "Бешикташе" (фото)
13:34, 21 января 2016Спорт
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Футболист поделился шутливой фотографией из Стамбула.
fcdnipro.ua
Голкипер сборной Украины Денис Бойко, который прошел медосмотр в турецком "Бешикташе", выложил первую фотографию из Стамбула в своем Instagram, сообщает Проспорт.
Футболист показал, насколько серьезное медобследование, сделав шутливое селфи в зеркале.
Вчера "Днепр" подтвердил переход Бойко в стан "черных орлов". Однако официально контракт с новым клубом Денис еще не подписал.
Бойко играл в "Днепре" с 2013 года. В составе днепропетровской команды он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а также финалистом Лиги Европы.
Денис был претендентом на попадание в Команду года УЕФА 2015 года.
instagram.com
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