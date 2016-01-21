Призер Европейских игр и ЧМ по дзюдо Хаммо выступит на двух турнирах перед Играми в Рио

Один из претендентов на медали Игр в Рио-2016 дзюдоист Яков Хаммо в процессе подготовки к главному старту четырехлетия нацелился прежде всего на тренировочные сборы. Вместе с тренером Виталием Дубровой они решили, что от частых соревнований перед Играми лучше воздержаться, сообщает Xsport.

- Сейчас я вернулся со сбора, который проходил в Австрии, в городе Миттерзилль, - говорит Хамма. - Собрались там практически все топовые спортсмены мира, не только наши. Боролись почти неделю, каждый день были схватки. Ближайшее, что мне предстоит – это сбор в Париже. Там будут бороться наши ребята, я посмотрю на их выступление и уже останусь. Сам я пока на соревнования не еду. Через неделю после Франции поеду в Германию, в Дюссельдорф на Гран-при, вот там уже и буду бороться. Это будет в начале февраля. Сейчас на сбор мы едем все вместе, всей сборной.

Говоря о том, какие старты предстоят после Дюссельдорфа, спортсмен рассказал: "В ближайшее время меня ждут преимущественно сборы. Мы с тренером решили, что на соревнования мне ездить пока не нужно. После выступления в Германии будет сбор там же, а затем в Чехии и Японии. Потом уже, возможно, буду бороться в Мексике на турнире Masters, который Георгий Зантараявыиграл в прошлом году".

Отвечая на вопрос, в связи с чем было принято решение проводить меньше соревнований, Хаммо ответил: "Так решили для того, чтобы перед Олимпиадой «голод» появился. Считаем, что мне лучше сейчас больше научиться чему-то новому, чем участвовать в соревнованиях и делать все то, что я делаю обычно".

А рассказывая об особенностях олимпийской квалификации отметил: "В этом году, Слава Богу, я набрал достаточное количество очков, сейчас нахожусь на 3-м месте олимпийского рейтинга и попадаю на Олимпиаду. Другие ребята из Украины в моей весовой категории по рейтингу тоже попадают, но моя медаль с чемпионата Европы, за год до Чемпионата мира, гарантирует мне поездку на Олимпийские игры".

21-летний супертяжеловес из Донецка Яков Хаммо в 2015-м году стал вторым в своей категории украинским призером чемпионата мира в Астане (бронзовым) и выиграл бронзу Европейских Игр в Баку (турнир дзюдоистов на Европейских Играх имел статус чемпионата Европы).