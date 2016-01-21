"Шахтер" проведет еще два матча в США

Донецкий "Шахтер" после проигрыша во втором матче Florida Cup бразильскому "Коринтианс" проведет еще две игры на сборах в США, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

24 января «горняки» сыграют с «Хеккеном» из шведского Гетеборга, а 26 января встретятся с представителем Североамериканской футбольной лиги «Форт-Лодердейл Страйкерс» из США.

В расписании матчей «Шахтера» возможны дополнения.

В ночь на четверг, 21 января, горняки проводили в Орландо матч Florida Cup с бразильским "Коринтиансом", в котором проиграли со счетом 2:3. Счет открыл игрок бразильского клуба Данило, после чего Тайсон забил ответный гол. Но, судьбу матча решили два точных удара Анхеля Ромеро в последние 10 минут первого тайма - 3:1. После перерыва Виктор Коваленко точным ударом сократил разрыв в счете, но большего горняки добиться так и не сумели.