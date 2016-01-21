Двадцать самых богатых футбольных клубов заработали за сезон более 5 млрд долларов
11:59, 21 января 2016Спорт
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Список в 11-й год подряд возглавил мадридский "Реал".
"Реал" и "Барселона" являются самыми богатыми клубами мира на данный момент / realmadrid.ru
Двадцатка самых богатых футбольных клубов планеты в прошлом сезоне заработала в сумме более 5 миллиардов долларов, что является новым финансовым рекордом, сообщает BBC со ссылкой на Deloitte.
Список, составляемый аудиторской компанией, 11-й год подряд возглавил мадридский "Реал" (628,6 млн. долларов).
На втором месте - "Барселона" (610,8 млн. долларов). Далее следуют восемь клубов английской Премьер-лиги. Лучший из них, замыкающий тройку самых богатых "Манчестер Юнайтед" - 565,8 млн. долларов
В список 20 богатейших клубов входят лишь команды из Европы.
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