"Днепр" подтвердил переход вратаря Бойко в "Бешикташ"

«Днепр» и «Бешикташ» достигли договоренности относительно трансфера голкипера Дениса Бойко — он продолжит карьеру в турецком клубе, сообащет пресс-служба ФК "Днепр".

"Денис Бойко играл в «Днепре» с 2013 года. В составе нашей команды он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а также финалистом Лиги Европы. Благодарим Дениса за яркие матчи и незабываемые эмоции, подаренные болельщикам нашей команды, и желаем успешного продолжения карьеры", говорится в сообщении.

27-летний киевлянин Денис Бойко начинал свою карьеру в "Динамо", в составе которого провел 11 матчей. На правах аренды он выступал в других киевских комнадах - ЦСКА и "Оболонь", а также "Кривбассе" из Кривого Рога и "Днепре". Летом 2014 года, после годичной аренды в днепропетровском клубе, подписал с "Днепром" полноценный контракт.

Провел за команду два с половиной сезона - 66 матчей.

В нынешнем сезоне провел в составе «Днепра» 22 матча, в которых пропустил 23 гола и 8 матчей провел "на ноль".