Сборная Украины попала во вторую корзину посева жеребьевки мужского Евробаскета-2017

fibaeurope.com

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу попала во вторую корзину посева перед жеребьевкой чемпионата Европы 2017 года, сообщает пресс-служба Европейского отделения международной федерации баскетбола FIBA-Europe.

Соперниками украинцев в отборочном турнире не станут команды Эстонии, Нидерландов, Боснии и Герцеговины, Исландии, Венгрии и Черногории.

Согласно регламенту соревнований, команды при жеребьевке составят семь групп - шесть групп по четыре сборные и одну - три команды. Отборочный турнир пройдет с 31 августа по 17 сентября. Победители групп и четыре из семи команд с лучшими показателями, занявших 2-е места, получат путевки на чемпионат Европы.

Ранее определились 13 участников Евробаскета-2017 - команды четырех принимающих турнир стран (Финляндия, Израиль, Румыния и Турция), финалисты Евробаскета-2015 и участники Олимпиады-2016 в Рио - Испания и Литва, а также семь команд (помимо Турции), которые будут участвовать в предстоящих Олимпийских квалификационных турнирах: Хорватия, Чехия, Франция, Греция, Италия, Латвия и Сербия.

Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября.