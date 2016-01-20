На чемпионате Европы по шорт-треку выступят 9 спортсменов сборной Украины

Обнародован состав сборной Украины по шорт-треку на чемпионат Европы, который состоится в Сочи, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

На престижном турнире Украину будут представлять 9 спортсменов.

Наша команда завершила подготовку к чемпионату и сегодня ночью отправляется в города-хозяин соревнований.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом.

Мужчины: Сергей Лифиренко, Владимир Гандей, Олег Гандей, Артем Хмелевский, Алексей Кошеленко

Женщины: Мария Долгополова, Мария Узакова, Диана Михальчук, Юлия Кромидо.

Чемпионат Европы по шорт-треку пройдет в Сочи (Россия) с 22 по 24 января.