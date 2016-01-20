На чемпионате Европы по шорт-треку выступят 9 спортсменов сборной Украины
16:56, 20 января 2016Спорт
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В команде 5 представителей мужской сборной и 4 - женской.
noc-ukr.org
Обнародован состав сборной Украины по шорт-треку на чемпионат Европы, который состоится в Сочи, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
На престижном турнире Украину будут представлять 9 спортсменов.
Наша команда завершила подготовку к чемпионату и сегодня ночью отправляется в города-хозяин соревнований.
Состав сборной Украины выглядит следующим образом.
Мужчины: Сергей Лифиренко, Владимир Гандей, Олег Гандей, Артем Хмелевский, Алексей Кошеленко
Женщины: Мария Долгополова, Мария Узакова, Диана Михальчук, Юлия Кромидо.
Чемпионат Европы по шорт-треку пройдет в Сочи (Россия) с 22 по 24 января.
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