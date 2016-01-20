Вратарь "Днепра" Бойко завтра может подписать контракт с турецким "Бешикташем"

Вратарь днепропетровского футбольного клуба "Днепр" Денис Бойко прилетел в Стамбул для подписания контракта с "Бешикташем", сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Бойко в аэропорту Стамбула радушно встретили фанаты клуба.

21 января он пройдет медецинское обследование после чего, вероятно, подпишет контракт с новой командой. Подробности предполагаемого соглашения не раскрываются.

На данный момент «Бешикташ» занимает второе место в Суперлиге, отставая от лидирующего «Фенербахче» на 2 очка, но имея игру в запасе.

27-летний киевлянин Денис Бойко начинал свою карьеру в "Динамо", в составе которого провел 11 матчей. На правах аренды он выступал в других киевских комнадах - ЦСКА и "Оболонь", а также "Кривбассе" из Кривого Рога и "Днепре". Летом 2014 года, после годичной аренды в днепропетровском клубе, подписал с "Днепром" полноценный контракт.

Провел за команду два с половиной сезона - 66 матчей.

В нынешнем сезоне провел в составе «Днепра» 22 матча, в которых пропустил 23 гола и 8 матчей провел "на ноль".