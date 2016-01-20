"Металлист" проведет пять матчей на сборе в Турции

Во время первого учебно-тренировочного сбора в Турции подопечные Александра Севидова проведут пять контрольных поединков, сообщает пресс-служба ФК "Металлист".

Соперниками харьковчан будут:

- 29 января "Адмира Ваккер" (Австрия)

- 1 февраля "Заглембе Любин" (Польша)

- 4 февраля "Дукла" (Чехия)

- 6 февраля "Домжале" (Словения)

- 8 февраля "Вардар" (Македония)

Первый тренировочный сбор в Турции пройдет в городе Сиде с 26 января по 9 февраля.