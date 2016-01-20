"Металлист" проведет пять матчей на сборе в Турции
15:59, 20 января 2016Спорт
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Определился календарь контрольных игр харьковской команды на первом зимнем межсезонном сборе.
Игроки "Металлиста" проведту пять матчей на сборе в Турции / metalist.ua
Во время первого учебно-тренировочного сбора в Турции подопечные Александра Севидова проведут пять контрольных поединков, сообщает пресс-служба ФК "Металлист".
Соперниками харьковчан будут:
- 29 января "Адмира Ваккер" (Австрия)
- 1 февраля "Заглембе Любин" (Польша)
- 4 февраля "Дукла" (Чехия)
- 6 февраля "Домжале" (Словения)
- 8 февраля "Вардар" (Македония)
Первый тренировочный сбор в Турции пройдет в городе Сиде с 26 января по 9 февраля.
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