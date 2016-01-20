Рафаэль Форстер и Паулиньо стали игроками луганской "Зари"

Новичком луганской «Зари» сегодня стал бразильский левый защитник Рафаэль Форстер, сообщает пресс-служба ФК "Заря".

Рафаэль родился в Бразилии в городе Сан Хосе. Воспитанник футбольного клуба «Интернасьональ», цвета которого защищал с 2002-го по 2010-й год. Экс-клубом игрока был клуб бразильской Серии А – «Гояс», в котором он дебютировал в мае 2015-го года и был задействован в 18-ти играх.

Выступал за сборную Бразилии (U-17) за которую провёл 38 матчей.

Контракт с игроком рассчитан на два года.

Ранее стало известно, что еще один бразильский игрок - нападающий Пауло Виктор де Мензес Мело, известный как Паулиньо, сегодня также официально стал игроком луганской «Зари».

Контракт с этим футболистом также рассчитан на два года.

Паулиньо является воспитанником одного из лучших клубов Бразилии – «Коринтианса», за который выступал с 2001 по 2013-й год в составе детской, юношеской, молодёжной и основной командах клуба. В 2012-м году играл в «Коринтиансе» (U-20) в Копа Либертадорес-U20, что является аналогом европейской молодежной Лиги Чемпионов. В шести матчах забил два гола.

В 2013-м году дебютировал в основном составе «Коринтианса», проведя пять матчей в Серии А.

Права на игрока в своё время принадлежали «Коринтиансу», но игрок успел побывать в аренде в нескольких клубах - «Америка», «Риу-Клару», «Португеза Деспортос».