Шведские СМИ окрестили поражение на Евро-2008 "русским кошмарным сном"

Поражение от россиян со счетом 0:2 оставило скандинавов за бортом Евро-2008.

"Русский кошмарный сон. У Швеции не было шансов против России". Так комментирует газета "Свенска дагбладет" поражение.

"Швеции не удалось переломить профессиональную игру российской сборной. Сборная России контролировала матч с самого начала и до конца. Быстрая, полная фантазии и более решительная игра вкупе с двумя элегантными голами означает, что Россия встретит в субботу команду Голландии", – пишет "Дагенс Нюхетер".

"Требование – отставка", – с таким заголовком комментирует результат встречи между сборными России и Швеции газета "ФутболЭкспрессен", имея в виду главного тренера сборной Швеции Ларса Лагербека.

"Никто не подвергает сомнению то, чего Ларс Лагербек добился на посту главного тренера. Но просто для констатации хочется сказать, что его ставка на ветеранов и на тех, кто помог ему раньше, не оправдали себя. Швеция сломила Грецию, с честью проиграла испанцам и совершенно осталась без шансов против России", – резюмирует эксперт ТВ 4 Улоф Лунд

Московский комсомолец