Вардан Исраелян освобожден от должности президента клуба УПЛ "Сталь"

В Днепродзержинске состоялось внеочередное собрание ОО ФК "Сталь" (Днепродзержинск), где перед присутствующими выступил вице-президент ФК "Сталь" Богдан Наполов. Он рассказал о том, что Вардан Исраелян не выполняет возложенные на него Уставом клуба обязанности, говорится в сообщении пресс-службы ФК "Сталь".

"Прежде всего, Исраелян так и не обеспечил финансирование клуба, из-за чего работникам ФК "Сталь" не выплачены средства за ноябрь и декабрь 2015 г., также у клуба имеются значительные задолженности по выплате премиальных и другие долги. На контакт Исраелян с представителями клуба не идет и всяческим образом препятствует решению вопросов, связанных с дальнейшим функционированием "Стали", - говорится в сообщении.

В свете всего вышесказанного Богданом Наполовым по итогам собрания было принято решение об освобождении Вардана Исраеляна с должности президента днепродзержинского клуба и исключении из членов Клуба.

Кроме того, в постановление общего собрания объединения граждан – общественной организации "Футбольный клуб "Сталь" (Днепродзержинск) указано: "Члены собрания считали и надеялись на конструктивный диалог с новым президентом клуба и на решение с ним проблемных вопросов. Но такого диалога не случилось. Поэтому общее собрание оставляет в силе своё решение от 29.12.2015 года о прекращении деятельности Клуба".

Такжу поручено уведомить Федерацию футбола Украины, Премьер-лигу и УЕФА о том, что у общественной организации "Футбольный Клуб "Сталь" преемники отсутствуют.

На данный момент "Сталь" занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ после 16 туров чемпионата сезона 2015/16. На счету команды 4 победы при 4 ничьих и 8 поражениях - 16 очков.