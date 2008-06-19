Хиддинку мало вывести Россию в 1/4 финала Евро-2008

Главный тренер сборной России по футболу Гуус Хиддинк, команда которого вышла в 1/4 финала Евро-2008, заявил, что ему недостаточно этого результата. После победы над Швецией (2:0) в решающем для россиян матче в группе D наставник отметил, что следующая цель - победить в первом раунде плэй-офф Голландию, сообщает Лента.русо ссылкой на BBC News.

Матч Голландия - Россия состоится в субботу, 21 июня. Хиддинк считает, что главная сложность при подготовке команды к этой игре заключается в том, что у россиян есть всего два дня на восстановление. Тренер напомнил, что голландцы вышли в 1/4 финала досрочно и в последнем матче группового турнира против Румынии (17 июня) у них играли в основном резервисты.

Что касается победы над Швецией, то, по словам Хиддинка, для команды, которая все еще находится в стадии формирования, это большое достижение. "Работа с российскими футболистами доставляет мне большое удовольствие. Молодые игроки уже многому научились", - сказал голландский специалист.

После победы над Швецией сборная России набрала шесть очков, заняла второе место в группе D и стала последним участником 1/4 финала Евро-2008. Таким образом, в первом раунде плей-офф состоятся матчи Португалия - Германия (19 июня), Хорватия - Турция (20 июня), Голландия - Россия (21 июня) и Испания - Италия (22 июня).