Фьюри назвал дату боя-реванша с Кличко

Британский боксер Тайсон Фьюри в интервью британской прессе заявил, что встретится с Кличко-младшим 7 мая, сообщает Проспорт.

Официально дата еще не утверждена, однако, по словам Фьюри, Кличко согласился с таким предложением.

Как сообщал УНИАН, первый поединок между боксерами завершился в пользу Фьюри, который выиграл по очкам.