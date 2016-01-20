Фьюри назвал дату боя-реванша с Кличко

13:12, 20 января 2016
Спорт
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По словам британского боксера, встреча состоится в мае.

REUTERS

Британский боксер Тайсон Фьюри в интервью британской прессе заявил, что встретится с Кличко-младшим 7 мая, сообщает Проспорт.

Официально дата еще не утверждена, однако, по словам Фьюри, Кличко согласился с таким предложением.

Как сообщал УНИАН, первый поединок между боксерами завершился в пользу Фьюри, который выиграл по очкам.

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