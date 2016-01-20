Победитель боя Кличко - Фьюри продолжит борьбу за титул чемпиона WBA
Стала известна схема, по которой будет определен чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.
Президент WBA Гильберто Мендоса объявил о проведении турнира, победитель которого станет единственным чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе, сообщает Klitschko-brothers.com.
Согласно решению WBA, турнирная сетка выглядит следующим образом:
Пара 1: Тайсон Фьюри (суперчемпион WBA) — Владимир Кличко
Пара 2: Луис Ортис (временный чемпион WBA) — Александр Устинов (имя соперника пока официально не объявлено)
Пара 3: Руслан Чагаев (регулярный чемпион WBA) — Лукас Браун
Участник без пары: Фрес Окендо
Далее победители пар 1 и 2 встречаются между собой, а победитель пары 3 встречается с Фресом Окендо.
В последнее время многие специалисты критикуют WBA именно из-за наличия сразу нескольких "чемпионов". Этот турнир призван исправить ситуацию.