Украинцы заказали более 38 тысяч билетов на матчи Евро-2016

По информации УЕФА, всего было подано заявки на общее количество билетов - 60307, а 38601 билет были заказаны, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

В том числе:

На матч Германия – Украина: 11223 билета;

На матч Украина – Северная Ирландия: 9520 билетов;

На матч Украина – Польша: 12896 билетов;

На раунд 1/8 финала: 2898 билетов;

На четвертьфинал: 883 билетов;

На полуфинал: 489 билетов;

На финал: 692 билета.

21706 билетов были заказаны в пакетах "Followmyteam" ("Следуй за своей командой"), в том числе:

Групповой этап: 4737 пакетов;

Раунд 1/8 финала: 853 пакета;

Четвертьфинал: 413 пакетов;

Полуфинал: 33 пакета;

Финал: 260 пакетов.

В ФФУ обращают особое внимание болельщиков, которые оставили заявки на сайте УЕФА, на то, что в начале февраля будет проведена жеребьевка. "В случае, если Ваша заявка будет успешной, будет снята соответствующая сумма с кредитной карты, которую Вы указали в заявке. Убедитесь в достаточном количестве средств на карточке и предупредите банк о проведении международной транзакции. Если Ваша заявка успешна и билеты были оплачены, Вы получите на свой электронный адрес письмо-подтверждение. Это письмо Вы сможете впоследствии предъявить в Посольстве Франции для получения визы. УЕФА согласовало эту процедуру с Посольством", - говорится в заявлении на сайте ФФУ.

Евро-2016 состоится во Франции с 10 июня по 10 июля.