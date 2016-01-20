Бондаренко обыграла россиянку Кузнецову на Australian Open, Долгополов проиграл Федереру

В Мельбурне состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису с участием украинских спортсменок, в которых Екатерина Бондаренко сенсационно обыграла россиянку Светлану Кузнецову, а Александр Долгополов предсказуемо уступил одному из лидеров мирового тенниса швейцарцу Роджеру Федереру, сообщает Большой теннис Украины.

Бондаренко одолела соперницу со счетом 6:1, 7:5

Первый сет прошел при полном доминировании украинской теннисистки. Сделав два брейка и не дав сопернице ни единого шанса на своей подаче, Бондаренко уверенно оставляет первый сет за собой.

Вторая партия проходит по сценарию первой. Вновь два брейка делает Катя и уже ведет - 4:1. В этот момент россиянке удалось вернуть одну подачу и немного сократить отставание - 4:3. Теннисистки берут по гейму на своих подачах и Катерина выходит подавать на матч. Впрочем, десятый гейм украинке откровенно не удался. Она проиграла "под ноль" и счет стал равным - 5:5. Тем не менее, украинка уже в следующем гейме взяа подачу Кузнецовой, а затем, со второй попытки завершила матч в свою пользу - 7:5.

Это первая победа Бондаренко в четвертом очном поединке против Светланы Кузнецовой.

В свою очередь, Долгополов не смог сотворить сенсацию в игре с Роджером Федерером и проиграл все три партии - 3:6, 5:7, 1:6.

В четверг свой матч второго круга соревнований также проведет Элина Свитолина.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит в Мельбурне с 18 по 31 января.