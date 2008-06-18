Евро-2008: завершились матчи в группе D

23:35, 18 июня 2008
Спорт
1986

Россия вышла... на голландцев

Завершились матчи третьего тура чемпионата Европы по футболу в группе D.

Греция - Испания 1:2 (Харистеас 43 - де ла Ред 62, Гуиса 89)

Россия - Швеция 2:0 (Павлюченко 24, Аршавин 50)

В плей-офф выходят Испания с абсолютным результатом, и Россия с очень даже неплохим.

Завтра состоится первый матч четвертьфинала: Португалия - Германия.

20 июня играют Хорватия - Турция.

21 июня: Голландия - Россия 

22 июня: Испания - Италия

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter