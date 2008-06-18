Евро-2008: завершились матчи в группе D
23:35, 18 июня 2008Спорт
1986
Россия вышла... на голландцев
Завершились матчи третьего тура чемпионата Европы по футболу в группе D.
Греция - Испания 1:2 (Харистеас 43 - де ла Ред 62, Гуиса 89)
Россия - Швеция 2:0 (Павлюченко 24, Аршавин 50)
В плей-офф выходят Испания с абсолютным результатом, и Россия с очень даже неплохим.
Завтра состоится первый матч четвертьфинала: Португалия - Германия.
20 июня играют Хорватия - Турция.
21 июня: Голландия - Россия
22 июня: Испания - Италия
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