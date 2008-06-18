Протоиерей, муфтий и раввин пожелали успеха сборной России

Представители традиционных конфессий России пожелали победе российской сборной в матче со шведами на групповом турнире чемпионата Европы по футболу. Победа позволит сборной России выйти в финальную стадию ЧЕ-2008, а поражение или ничья будут означать для подопечных Гуса Хиддинка окончание выступления на континентальном первенстве.

"Нашим футболистам надо собрать волю в кулак и продемонстрировать не только индивидуальное мастерство, но и умение проявлять волю в течение всего матча, а также слаженность и разумность", - сказал в интервью РИА Новости заместитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.

Он сообщил, что постарается посмотреть матч, "если хватит времени в связи с подготовкой к Архиерейскому Собору".

Мусульманские религиозные деятели также верят в победу российской сборной.

"Мы верим в мужество и победу наших парней. Верим, что национальная сборная достойно проявит себя в сегодняшнем матче. Мы должны выйти из группы в финальную часть ЧЕ-2008", - сказал сопредседатель Совета муфтиев России и муфтий Татарстана Гусман Исхаков. С ним согласен первый зампредседателя Центрального духовного управления мусульман Альбир Крганов. "Пусть наша многонациональная команда покажет сегодня вечером ту игру, которая даст нам шанс продолжить борьбу за медали. Мы будем болеть за наших ребят, мы верим в сборную России", - сказал он.

Еврейская община России также будет внимательно следить за сегодняшним матчем, сообщил представитель главного раввина России Андрей Глоцер. "Многим религиозным евреям футбол очень интересен", - сказал он, пожелав российской команде победить "не только в сегодняшнем матче, но и в чемпионате в целом".

"Сегодняшняя победа может принести гражданам России чувство гордости за свою страну", - заключил представитель главного раввина России.