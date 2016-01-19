Отстраненный от футбола экс-президент ФИФА Блаттер по-прежнему получает зарплату

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) продолжает платить зарплату президента Зеппу Блаттеру, который был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Комитета ФИФА по аудиту.

Блаттер, который был президентом ФИФА с 1998 года, будет получать зарплату до выборов нового президента организации - 26 февраля. Комитет ФИФА по аудиту недавно постановил, что может лишить Блаттера бонусов, но, в соответствии с его контрактом, обязан платить отстраненному от должности чиновнику полагающуюся ему заработную плату.

"До выборов нового президента, назначенных на 26 февраля, г-н Блаттер остается в статусе не действующего президента. И поэтому - в соответствии с его контрактом - имеет право на получение вознаграждения", - сказал представитель ФИФА Андреас Бантел.

Как сообщал УНИАН, крупнейший в истории коррупционный скандал вокруг ФИФА начался 27 мая 2015 года, когда в Швейцарии был задержан ряд высокопоставленных руководителей ФИФА. На данный момент в скандале уже замешаны 41 физических и юридических лиц, в том числе многие бывшие чиновники ФИФА, которым были предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с коррупцией.

Несмотря на скандал, Блаттер был переизбран президентом ФИФА на Конгрессе организации 29 мая. Однако, уже спустя несколько дней, 2 июня объявил об отставке со своего поста.

21 декабря было объявлено об отстранении Блаттера от футбола на 8 лет. Спустя два дня, 23 декабря, он объявил о том, что прекращает свою деятельность в мировом футболе. Также Блаттер заявлял о том, что в последнее время на него оказывалось очень большое психологическое давление, а также о том, что его пытались убить