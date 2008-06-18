Из Ай-Петри сделают горнолыжный курорт

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО поддерживает идею развития Ай-Петри как горнолыжного курорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По словам А.ГРИЦЕНКО, этот проект нужно разрабатывать «без нарушений, без экологической нагрузки», привлекая экологов. «Нужно разработать такой проект горнолыжного курорта, который отвечал бы требованиям, дал бы возможность местным советам зарабатывать на жизнь и популяризировать гору Ай-Петри», - сказал крымский спикер.

«Я за такой проект, без персоналий, кто там будет вкладывать инвестиции. У меня предложений нет, и мы там для себя ничего не резервируем, как некоторые думают, что крымские чиновники присмотрели Ай-Петри. Боже упаси! Мы присмотрели Ай-Петри, чтобы там была экологически чистая территория, другого желания у нас нет», - добавил А.ГРИЦЕНКО.

Сейчас на плато Ай-Петри расположены объекты, которые портят имидж Южнобережья, отметил спикер. «Не имеют ни воды, ни канализации, антисанитарные условия, кормят отдыхающих, не понятно, где моют продукты. Мы протестуем против этого», - сказал он.

Верховная Рада автономии сегодня отменила решение, принятое крымским парламентом в 2003 году, об установлении границ поселка Охотничье на плато Ай-Петри. Отмененное решение устанавливало площадь поселка Охотничье Ливадийского поселкового совета в 38,2 га. "Мы отменяем то решение, которое было принято несколько лет назад и благодаря которому на Ай-Петри воцарилась вот эта вакханалия, появились шалманы, которые торгуют всем подряд, в нарушение законов находятся дикие животные, над которыми издеваются", - заявил вице-спикер парламента автономии Михаил БАХАРЕВ.

Глава парламента автономии прогнозирует, что Ливадийский поселковый совет попытается обжаловать принятое сегодня решение. «Поэтому будем судиться и отстаивать наведение порядка на этой территории», - сказал А.ГРИЦЕНКО.