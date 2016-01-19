Исполком УЕФА обсудит возможность внедрения системы автоматического определения взятия ворот уже на Евро-2016

Руководитель судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Пьерлуиджи Коллина заявил, что на Испокоме УЕФА будет обсуждаться возможность внедрения системы автоматического определения взятия ворот, сообщает пресс-служба Союза.

"УЕФА постоянно отслеживает варианты, которые могут привести к улучшениям в матчах. Могу сказать, что в отношении системы автоматического определения взятия ворот сначала был проведен длительный процесс внутренних консультаций. За четыре года мы проанализировали сотни матчей, собрали информацию по самым различным ситуациям, возникающим в ходе игр. Как вы знаете, в 2012 году Международный совет футбольных ассоциаций по нашему запросу одобрил внедрение дополнительных помощников судей, чтобы повысить контроль за происходящим в штрафной площади. Такая практика работает отлично и уже доказала свою пользу. В то же время мы продолжаем развивать идею внедрения системы автоматического определения взятия ворот, которая облегчит работу дополнительных помощников судей. Собственно говоря, на примере серии А мы уже смогли убедиться в том, что две этих практики отлично гармонируют", - отметил Коллина.

Говоря же о сроках реализации этих планов, бывший итальянский арбитр отметил: " В одночасье ничего не произойдет...Будет хорошо, если Исполнительный комитет примет решение сейчас, поскольку мы только что завершили анализ, а на повестке дня у нас ЕВРО-2016. То есть это отличная возможность ввести систему автоматического определения взятия ворот перед крупным турниром".

Говоря же о роли на поле дополнительных 4-5-го помощников арбитра, которые располагаются за воротами, Коллина отметил: "Они следят за всем, что происходит в штрафной площади, и помогают главному арбитру при принятии важных решений по эпизодам вблизи ворот. Понятно, что дополнительные помощники также делают все, чтобы фиксировать взятие ворот. Однако, как мы выяснили, чтобы принимать решения о том, пересек ли мяч линию ворот, им необходимо заранее сфокусироваться на "ленточке", что чревато пропуском других важных событий в штрафной. Таким образом, это снижает эффективность помощи, которую они оказывают главному арбитру. С внедрением системы автоматического определения взятия ворот дополнительные помощники будут освобождены от этой обязанности и смогут сосредоточиться исключительно на слежении за игровыми эпизодами".

Исполком УЕФА состоится 21-22 января.