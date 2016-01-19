Украинец Ощипко подписал контракт с болгарским футбольным клубом "Ботев"

Болагрский ФК "Ботев" из Пловдива подписал очередной контракт в зимнее межсезонье, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с украинским 30-летним защитником Игорем Ощипко рассчитано на 1 год.

Игрок проходит с "желто-черными" все подготовку в зимнее межсезонье.

В последнее время Ощипко выступал в составе румынской "Зари". До этого он играл за клубы "Штурм" (Грац, Австрия) и "Карпаты" (Львов). В составе украинской команды он выступал под руководством болгарского специалиста Николая Костова - нынешнего тренера "Ботева".

В нынешнем чемпионате Болгарии "Ботев" идет в турнирной таблице на 8-м месте из 10 команд-участниц. После 20 туров на счету команды 20 очков (5 побед, 5 ничьих при 10 поражениях). От лидера чемпионата "Лудогореца" команда отстает на 18 баллов, при этом опережает идущих на 9-10 местах "Пирин" (16 баллов) и "Монтану" (14).

Чемпионат Болгарии возобновится весной. Каждая команда должна провести за сезон по 36 матчей (турнир в четыре круга). Таким образом, у каждого коллектива впереди еще по 16 игр.