Агент: "Маркевича звал "Марсель", но тренер остался в "Днепре"

Агент одного из ведущих украинских специалистов наставника "Днепра" Мирона Маркевича Олег Смалийчук рассказал о том, что летом 2015-го года тренера приглашали на работу во Францию, сообщает Sport Arena.

«Минувшим летом Мирон Богданович мог возглавить Марсель, — говорит Смалийчук. — Французы были очень заинтересованы в его услугах и уже готовились начать переговоры по личному контракту. Также имелся ряд вариантов с испанскими клубами. Но тренер продолжил работать по своему контракту в Днепре, и до лета вряд ли покинет команду».

"Будущее? О нем говорить пока рано. Ближе к лету я предложу Мирону Богдановичу варианты новых клубов, а решение он уже примет сам. Тем более, летом в контракте Маркевича исчезает опция, согласно которой за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке Днепр имеет право на компенсацию. Сами понимаете, платить за тренеров большие неустойки клубы не любят», - добавил агент.