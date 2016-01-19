"Динамо" и "Шахтер" должны будут подать заявочные листы в УПЛ уже 1 февраля

В связи с необходимостью участникам европейских клубных соревнований пройти сначала заявку на национальном уровне, первыми нынешней зимой эту процедуру пройдут те, кто продолжает защищать честь Украины на международной арене, сообщает пресс-служба УПЛ.

Таким образом, подать заявку уже 1 февраля необходимо будет клубам «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.

Остальные 12 клубов будут иметь возможность внести изменения в заявочные списки в последнюю неделю февраля – перед возобновлением соревнований ПЛ.

23 февраля (вторник) это необходимо будет сделать клубам «Металлург» Запорожье, «Говерла» Ужгород и «Черноморец» Одесса; 24 февраля (среда) - «Металлист» Харьков, «Олимпик» Донецк и «Сталь» Днепродзержинск; 25 февраля (четверг) - «Карпаты» Львов, «Александрия» Александрия и «Ворскла» Полтава; 26 февраля (пятница) - «Волынь» Луцк, «Днепр» Днепропетровск и «Заря» Луганск.

Трансферное «окно» в Украине закроется с наступлением 1 марта 2016 г. (вторник).

Согласно календарю соревнований УПЛ, чемпионат возобновится матчами 17-го тура (базовая дата - 5 марта).