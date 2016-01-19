Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

В Мельбурне состоялись матчи второго игрового дня Открытого чемпионата Австралии по теннису, в рамках которых из трех украинских теннисисток победу одержала одна - Элина Свитолина, , сообщает Большой теннис Украины.

Украинка обыграла Викторию Дювал из США со счетом 6:2, 6:3.

Украинка "под ноль" выиграла стартовый гейм и потом с тройного брейк-поинта взяла подачу соперницы - 2:0. В затяжном третьем гейме Свитолина дважды могла забирать третье очко, но с четвертой попытки вернуть брейк выиграла гейм Дювал. Впрочем, украинка сразу же восстанавила преимущество в один брейк - 3:1. В дальнейшем, без особой борьбы девушки защищали свою подачу, пока в восьмом гейме украинка вновь выиграла гейм соперницы, а вместе с ним - и первый сет.

Начало второй партии проходило очень нервно - четыре брейк-поинта для Дювал и шесть раз счет "ровно" на подаче Свитолиной. Впрочем, Элина это испытание выдержала - 1:0. Американка также не без проблем, но быстрее взяла свой гейм (1:1). Очередной брейк-поинт соперницы отыгрывает украинка и записывает в свой актив второе очко в этом сете. В такой же нервной борьбе проходили и большинство других геймов. Но, лишь в восьмом гейме Свитолина сделал брейк-поинт (5:3) и сразу же вышла подавать на победу в этом матче. Она реализовала двойной матчбол и получила путевку во второй круг.

Матч продолжался 1 час и 10 минут.

Во втором круге соперницей Свитолиной будет Наоми Осака из Японии, которая в первом матче на турнире обыграла хорватку Донну Векич - 6:3, 6:2.

В других матчах дня Леся Цуренко в упорнейшей борьбе уступила Варваре Лепченко (США) - 7:6 (5), 2:6, 3:6, а победительница квалификационных соревнований Марина Заневская в не менее упорной борьбе проиграла Ларе Арруабаррене (Испания) - 7:6(4), 3:6, 3:6.

Как сообщал УНИАН, ранее свои первые матчи на Australian Open выиграли Александр Долгополов и Екатерина Бондаренко. Таким образом, во второй круг турнира пробились три представителя Украины.

Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит в Мельбурне с 18 по 31 января.