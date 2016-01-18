Украинцы завоевали две медали на этапе Гран-при по прыжкам в воду

На этапе Гран-при по прыжкам в воду в испанском Мадриде спортсмены сборной Украины завоевали две награды - серебро и бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.

В синхронных прыжках с 10-метровой вышки Анна Красношлик с Владой Таценко заняли второе место. «Серебряный» результат украинок - 272,67 баллы. Победу одержал дуэт из Китая (334,29), бронза - у спортсменов из Норвегии (241,11).

В свою очередь в мужских прыжках с 3-метрового трамплина с результатом 424,30 Олег Колодий завоевал «бронзу». Победу одержал Константин Блаха из Австрии (438,65), серебро - у Хуана Бовеня из Китая (424,60).

Этап Гран-при по прыжкам в воду в Мадриде (15-17 января) был первым из восьми запланированных в сезоне-2016. Следующие соревнования пройдут 29-31 января в немецком Ростоке.