"Карпаты" возглавил местный специалист Владимир Беззубяк

Новым тренером основной команды львовских «Карпат» назначен 59-летний Владимир Беззубяк – воспитанник львовской футбольной школы, бывшего полузащитника «зелено-белых» и тренера с многолетним опытом работы, сообщает пресс-служба ФК "Карпаты".

Команде нового наставника представил Почетный президент ФК «Карпаты» Петр Дыминский. В тренерский штаб также вошли Александр Чижевский, Владимир Журавчак и Виталий Шпанюк.

Таким образом, информация СМИ о том, что основным претендентом на пост главного тренера является Олег Лужный, не подтвердилась.

Владимир Иосифович Беззубяк родился 23-го марта 1957 года во Львове. Воспитанник львовского футбола (тренеры – Степан Нирко, Ярослав Канич). Амплуа – полузащитник. Окончил Львовский государственный институт физической культуры. Играл в командах «Карпаты» (1980 – 1981 гг.), «Подолье» (Хмельницкий) и «Автомобилист» (Львов). За «зелено-белых» дебютировал 17-го апреля 1980 года в матче против московского «Локомотива». Всего в чемпионатах СССР за «Карпаты» сыграл 5 матчей.

Работал преподавателем кафедры футбола Львовского государственного института физической культуры, а также тренером-преподавателем в Львовском училище физической культуры. Тренировал команды «Галичина-Карпаты» (Львов), «Карпаты-2» (Львов). С лета 2004 года работал в тренерском штабе львовских «Карпат», дважды выводил команду в еврокубки.

До последнего времени Владимир Безубяк был старшим тренером Академии футбола ФК «Карпаты».