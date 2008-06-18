Сборную Италии оставили без трусов (фото)

После победы над французами (2:0) и выхода в четвертьфинал итальянцы были вне себя от счастья. Поблагодарив вместе с главным тренером своих болельщиков, большинство футболистов возвращались в раздевалку буквально в исподнем - форма национальной сборной улетела на трибуны в качестве сувениров.

Признанный лучшим футболистом матча против французов полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси, забивший после рикошета второй мяч в ворота Грегори Купе, мыслями был уже в четвертьфинале.

«Я рад победе, да и мне еще повезло, - сказал Де Росси. - Мы оказались в трудном положении, но сумели мобилизоваться и пробиться в следующий раунд, хотя многие говорили, что это невозможно. Я никогда не сомневался в голландцах. Что касается нашей игры, думается, вряд ли победу над сборной Франции можно считать легкой, и это притом, что мы не выигрывали у них на протяжении 30 лет».

Газета.ру

Фото АР и Reuters