"Шахтер" сыграл вничью с бразильским "Флуминенсе" в первом матче Florida Cup

Донецкий "Шахтер" провел первый матч в рамках Florida Cup – с бразильским «Флуминенсе», - с которым сыграл вничью 1:1, сообщает пресс-служба горняков.

В стартовом составе «Шахтера» на поле вышли Виктора Коваленко, Веллингтона Нема и Факундо Феррейры. В целом же Мирча Луческу выставил на эту игру боевой состав. В то время как наставник бразильского коллектива Эдуардо Баптиста свою главную звезду Роналдиньо оставил на скамейке запасных.

Старт встречи проходил в умеренном темпе. Обострять игру соперники старались за счет длинных передач. В одном из эпизодов после диагонали Ракицкого Исмаили проник в штрафную «Флуминенсе» – Кавальери справился с ударом «горняка». Бразильцы ответили похожей атакой, но пас на Диего Соузу в штрафную площадку не прошел – надежно на своей позиции сыграл Кучер. Однако по-настоящему опасные моменты стали возникать только ближе к концу первого тайма. Сперва Ришарлисон стремительно вырвался на ударную позицию, но Пятов парировал, а уже на 44-й минуте дончане были максимально близки к тому, чтобы открыть счет. Срна прострелил на дальнюю штангу, вот только Феррейра не смог нанести акцентированный удар, и Кавальери в падении выбил мяч из-под ног Нема.

После перерыва болельщикам также скучать не пришлось. Уже на 48-й минуте Тейшейра отдал прицельную передачу в штрафную «Флуминенсе» – ее замкнул Феррейра и вывел «оранжево-черных» вперед. Гости ответили ударом Диего Соузы метров с двадцати пяти, но Каниболоцкий уверенно взял мяч в руки. «Шахтер» территориального преимущества сопернику не отдавал и за счет быстрых передач регулярно подходил к штрафной оппонента. «Флу» пытался отыграться за счет контратак. В одном из таких эпизодов на 71-й минуте вышедший на замену Роналдиньо эффектно бил после передачи Скарпы, но промахнулся. А спустя десять минут Фелипе Аморим убежал от Матвиенко и адресовал мяч Магно Алвесу, который точно пробил мимо Каниболоцкого – 1:1. В конце поединка «горняки» попытались организовать финальный штурм, однако подопечным Мирчи Луческу не хватило времени для того, чтобы вернуть себе преимущество.

В следующем матче, в ночь на 21 января, «Шахтер» встретится с бразильским «Коринтиансом». Игра начнется в 01:40 по киевскому времени.