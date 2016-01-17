Порошенко поздравил боксера Усика с днем рождения

Об этом президент сообщил в Twitter.

Порошенко пожелал Усику успехов и новых ярких побед.

Привітав з днем народження Олександра Усика. Не зупиняйся, чемпіоне! Звитяги, успіхів, нових яскравих перемог! pic.twitter.com/z1cU0c7mfK — Петро Порошенко (@poroshenko) January 17, 2016

Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе.

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Ранее УНИАН сообщал, что интерконтинентальный боксер года по версии WBO украинский боксер Александр Усик свой долгожданный бой за звание чемпиона мира может провести в апреле или мае 2016-го года в США.