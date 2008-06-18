После вылета с Евро-2008 наставник французов намерен... жениться

Несмотря на поражение его команды в важнейшем и принципиальнейшем матче с Италией, которое привело к вылету французов из турнира на этой столь ранней стадии, главный тренер Ле Бле после матча был настроен очень романтично.

На вопрос о своем будущем, явно подразумевающий возможность после провала на евро увольнения этого специалиста, Раймон Доменек ответил: "Мои ближайшие планы состоят в том, чтобы жениться".

56-летний наставник сборной сейчас живет с известной французской спортивной журналисткой Эстель Денис.

"В жизни есть прекрасные вещи. В сложные моменты вы хотите сказать людям, что любите их, вы хотите сказать то, что действительно имеет значение".

Хотя тренера галлов понять можно. Матч пошел наперекосяк для его команды с самого начала. Травма Рибери, пенальти и удаление Абидаля, пропущенный гол... К чести тренера стоит сказать, что он не бросил своих ребят в беде после этой игры.

"Это была сложная группа. Мы показали свой талант и стремление к результату, но обстоятельства сыграли снами злую шутку. Мы играли вдесятером на протяжении часа, потеряли Рибери после десяти минут игры, после получаса у меня осталась только одна возможная замена. Это было очень непросто, добиться результата при таких раскладах".

"Сложно пережить больше бед, чем мы пережили в этот вечер", - сказал тренер, команда которого лишилась еще и двух ветеранов в виде Клода Макелеле и Лилиана Тюрама, которые завершили свои выступления после ЧЕ на международном уровне.

Но наставник не теряет оптимизма, так как молодые ребята, как Карим Бензема и Самир Насри, на подходе, и теперь они получат свой шанс.

"Эта команда имеет хороший потенциал с молодыми игроками, большая часть карьеры которых еще впереди. Мне понравился тот характер, который они показали сегодня. Они наше будущее", - закончил Раймон Доменек все же на мажорной ноте.

Football.ua