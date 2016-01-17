Украинские биатлонистки выиграли в эстафете на этапе Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) завершилась женская эстафетная гонка в рамках 5-го этапа Кубка мира, в которой сборная Украины выиграла, обойдя на финише команду Германии, сообщает официальный сайт соревнований.

Результат победительниц - 1 час 16 минут 14,2 секунды.

Украинки выступали в составе Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

Украинки идеально провели первые два этапа, как по скорости, так и в стрельбе. Варвинец и Джима не использовали ни одного дополнительного патрона и обеспечили команде солидное преимущество.

Но, на третьем этапе Семеренко прошла один штрафной круг после стрельбы лежа и из шести патронов закрыла все мишени в "стойке".

На заключительном этапе Пидгрушная соперничала с немкой Лаурой Дальмайер и выиграла тактически у соперницы на последних метрах дистанции в финишном створе, перекрыв сопернице дорогу и не дав шанс опередить себя. Преимущество украинок на финише составило 1,2 секунды.

Третье место с отставанием более чем в 40 секунд добыла команда Италии.