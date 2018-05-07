Теннисный Australian open: самый украинский "шлем"

На протяжении двух недель на кортах с хардовым покрытием (бетон) за победу, солидные призовые и рейтинговые очки, будут сражаться лучшие теннисисты мира, среди которых и 6 украинцев – по три в мужском и женском одиночном разрядах.

Австралийский чемпионат не только является первым серьезным соревнованием года (подготовительные к нему турниры – не в счет), но и самым успешным для украинского тенниса. Если на кортах парижского стадиона «Ролан Гаррос» в мае 1999-го года киевлянин Андрей Медведев только дошел до финала, уступив в решающем матче американцу Андре Агасси, то на кортах Мельбурна отечественные теннисистки добыли первую и пока единственную победу за годы украинской Независимости на Grand Slam.

Сестры Екатерина и Алена Бондаренко 25 января 2008-го года победили в финале женского парного турнира Викторию Азаренко из Беларуси и израильтянку Шахар Пеер — 2:6, 6:1, 6:4, заработали 400 тысяч долларов и, что намного ценнее, навсегда вошли в историю украинского тенниса как самые первые.

В тот момент Елене было 23 года, а Екатерине и вовсе 21. Молодые, но невероятно талантливые спортсменки добились успеха на заре своей карьеры, и, казалось, впереди у них долгое и счастливое будущее на теннисном Олимпе. Увы… Последующие 8 лет так и не дали повода порадоваться за украинок на «Шлеме», а их стабильное нахождение в Топ-100 мирового рейтинга на протяжении нескольких лет подряд было главным достижением. Пробиться в число лидеров ни в дуэте, ни поодиночке сестрам так и не удалось.

Любопытно, что на том же турнире и в тот же день суперсенсацию в полуфинале мужского одиночного турнира совершил 20-летний серб Новак Джокович, обыгравший маститого швейцарца Роджера Федерера, безусловно, лучшего игрока мира на протяжении 6 с половиной лет – со 2 февраля 2004 года по 18 августа 2008 года. Джокович выиграл и следующий матч, обыграв в финале француза Жо-Вилфрида Тсонгу. Но, «калифом на час», в отличие от украинок, не стал. Для Джоковича это было началом действительно яркого пути – 5 побед в Мельбурне (с учетом той самой первой, в 2008-м), три на Уимблдоне и две – на Открытом чемпионате США.

И только корты «Ролан Гаррос» остаются заколдованными для Новака. Отлично играя на быстрых хардовых кортах и демонстрируя чудеса техники и изворотливости на скользкой и порой непредсказуемой траве, он никак не может покорить медленный, требующий рассудительности и степенности грунт. Три раза он доходил в столице Франции до финала, но сделать решающий рывок пока ни разу не сподобился. Кстати, прошлый 2015-й год стал самым успешным в карьере серба – он выиграл все три турнира Grand Slam, кроме того - самого злосчастного - парижского.

Тем не менее, австралийский успех запомнился надолго, и теперь этот турнир у отечественных любителей ракетки и мячика воспринимается исключительно с надеждой. Помимо всего прочего – это первый турнир года, первый в сезоне, где всегда рождаются чудеса и появляются новые звездочки. Это не проходящие посреди сезона «Ролан Гаррос» или «Уимблдон», и уж тем более, не стартующий в августе US Open. Там все можно предсказать заранее, с вероятностью до 90 процентов. Сезон в разгаре, все игроки как на ладони, сенсации практически исключены.

Здесь же все начинается как бы с чистого листа. И если в глобальном масштабе фавориты остаются, то в локальном – именно от турнира в Мельбурне ждут множества сенсаций. А иногда такие локальные сенсации превращаются и в масштабные. Завоевание титула чемпиона, как это произошло с сестрами Бондаренко – яркий тому пример.

Нынешний Australian Open не подарит нам новых имен украинских теннисистов. И те шестеро, что попали в основную сетку, минуя квалификацию (благодаря своему высокому рейтингу), и те, что на неделе, предварявшей турнир, сражались в квалификации, уже давным-давно известны отечественной публике и специалистам – как у нас, так и за рубежом. К сожалению, говорить о том, что наши теннисисты известны широкой публике в мировом масштабе, не приходится. Да, какое-то время в сезоне-2015 был на виду Александр Долгополов (место в Топ-15 лучших игроков мира), периодически выстреливает Сергей Стаховский. Но… Надолго удержаться в группе лидеров мирового тенниса Долгополову не удалось (ныне он находится ближе к середнякам - на 36-й позиции), а идущий в рейтинге 62-м Стаховский побеждает на весьма скромных турнирах. Еще одним представителем Украины в Топ-100 является Илья Марченко, находящийся на 78-м месте.

Наконец, в квалификационном турнире, предварявшем старт Australian Open, участвовал Денис Молчанов, занимающий в мировом рейтинге более чем скромное 239-е место. На старте квалификационных соревнований Молчанов оказался сильнее Брэдли Мозли (Австралия). После первой партии, которая завершилась победой украинца со счетом 6:3, соперник отказался от продолжения борьбы. Впрочем, уже во втором круге Молчанов встретился с Райаном Харрисоном из США, которому вчистую проиграл - 3:6, 1:6

В женском турнире наше представительство изначально также было тройным – замыкающая 20-ку мирового рейтинга Элина Свитолина, находящаяся ближе к середине Топ-100 Леся Цуренко (33) и находящаяся в конце сотни Екатерина Бондаренко (89). Но вот в квалификационном турнире украинок было трое, в отличие от мужского турнира. И на качество выступлений это повлияло весьма существенно.

Одна из трех наших представительниц сумела пробиться в основную сетку. Также как и у мужчин, стартовый круг соревнований преодолела только одна Марина Заневская. Она играла с Юйсюань Чжан (Китай) и выиграла в упорнейшей борьбе в трех сетах - 7:5, 6:7 (5), 6:4. Матч продолжался 3 часа и 7 минут. А вот две другие украинки свои матчи проиграли, и выступления в турнире завершили уже на старте. Ольга Савчук не смогла одолеть Терезу Смиткову (Чехия) - 6:7 (8), 3:6, а Катерина Козлова уступила Тамире Пажек (Австрия) - 2:6, 4:6.

В дальнейшем Заневская разгромила в полуфинале квалификации Рису Одзаки из Японии (6:2, 6:1) и вышла в финал. В решающем матче за путевку в основной турнир украинка встречалась с Мишель Ларшер де Бриту из Португалии и обыграла соперницу со счетом 6:3, 7:5. Заневская впервые выступит в основном турнире «Шлема» в Мельбурне.

Говоря же о выступлениях украинцев в самом начале сезона - подготовительных турнирах к Открытому чемпионату Австралии - нельзя не упомянуть Кубок Хопмана, где отечественные представители выступили впервые за 20 лет. В предыдущий раз, еще в 1995 году, честь нашей страны защищали брат и сестра - Андрей и Наталья Медведевы. Тогда они дошли до финала, где уступили команде Германии в составе Бориса Беккера и Анке Хубер.

Ныне Украину представляли Александр Долгополов и Элина Свитолина. И, что примечательно, представляли не менее успешно. Сборная Украины вновь дошла до финала, где вновь уступила в решающем матче. С той лишь разницей, что, на сей раз, украинцы уступили хозяевам турнира – команде Австралии. Свитолина проиграла Дарье Гавриловой (россиянка недавно получила австралийское гражданство) — 4:6, 6:7, а Долгополов — Нику Киргиосу — 3:6, 4:6.

Наконец, спустя неделю, уже когда в самом Мельбурне вовсю шли баталии квалификационного турнира, Долгополов на турнире в Сиднее дошел до четвертьфинала, выиграв по ходу соревнований два матча подряд. Но, на этой стадии соревнований он уступил болгарину Григору Димитрову. Поединок продолжался 2 часа 14 минут и завершился в пользу соперника со счетом 4:6, 6:3,6:4. За время игры Долгополов, выигравший первый сет, взял две подачи соперника и упустил три своих. На счету Александра восемь эйсов и шесть двойных ошибок. Григор десять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче.

Долгополов покинул турнир, заработав 45 рейтинговых очков…

Все эти локальные успехи не могут быть предтечей крупного успеха в Мельбурне, коим для наших может стать даже условный выход в четвертьфинал. Для столь яркого выступления на первом «Шлеме» сезона нужен качественно иной уровень, которого в последние годы мы, увы, не наблюдаем. Уровень же соперников на тех турнирах, которые украинские теннисисты могут записать себе в актив, совершенно не сопоставим с лидерами мирового Тура.

В фаворитах турнира в Мельбурн Парке все те же… Разумеется, главные претенденты на победу - действующие лидеры рейтинга, они же, по совместительству, триумфаторы прошлогоднего Australian Open, Джокович и американка Серена Уильямс. Серб в прошлом году в решающем матче обыграл британца Энди Маррея (7:6, 6:7, 6:3, 6:0), а Уильямс была сильнее россиянки Марии Шараповой (6:3, 7:6). И, объективно говоря, шансы на победу в турнире у них более чем серьезные.

И серб, и американка прошлый сезон провели более чем удачно, выиграв по три из четырех турнира Большого шлема. Про «парижское проклятие» Джоковича мы уже говорили выше. А вот Уильямс претендовала на годовой Шлем (победу во всех четырех турнирах в одном сезоне) до последнего. Но, споткнулась в полуфинале домашнего US Open в Нью-Йорке. Впрочем, тот провал можно отнести даже не к разряду сенсаций, а к курьезам. Утомившаяся за год спортсменка просто не смогла дотерпеть до конца и перенесла решение задачи по выигрышу всех турниров в одном году на 2016-й.

Будут ли у Серены серьезные соперники в Мельбурне-2016? Самая опасная из них сейчас явно не в той форме, чтобы оказывать достойное сопротивление. Мария Шарапова концовку прошлого сезона провела, в основном, на больничном. Да и в 2016-м на корт пока не выходила. И то, какая у россиянки игровая форма сейчас – самая большая загадка в мировом теннисе. Разумеется, она будет стараться соответствовать своему статусу и амбициям. Но вот насколько это реально…

На данный момент мировые букмекерские конторы отдают Шараповой 3-е место. Да и то, видимо, из уважения к прошлым заслугам. Организаторы турнира при составлении посева отдали россиянке более скромную 5-ю позицию. Возвращаясь же к букмекерам, стоит отметить, что шансы Марии на итоговую победу расцениваются как 7 к 1. В отличие от той же Уильямс (3,5 к 1) или Виктории Азаренко из Беларуси – 3,8 к 1. В элит-компанию, тех, у кого коэффициент составляет 10 и меньше, попала и румынка Симона Халеп – 9 к 1. У остальных – от 13 к 1, до 125. Единственная украинка, которую букмекеры включили в список 28-ми вероятных соискательниц титула – Элина Свитолина, котируется на уровне 85 к 1, разделяя 21-22 места с Каролин Гарсия из Франции.

У мужчин превосходство Джоковича над всеми остальными настолько велико, что ему букмекеры не постеснялись прогнозировать победу с коэффициентом 1,62 к 1. Немыслимо низкие цифры, как для такого суперпрестижного соревнования. У прошлогоднего финалиста Маррея – 6 к 1, а у Федерера и испанца Рафаэля Надаля, которые еще два-три года назад, до начала «эры Джоковича», на протяжении многих лет оккупировали вершину рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов – 9,5 к 1 и 11 к 1, соответственно. Где-то в букмекерском рейтинге победителей затесался и Долгополов – 220 к 1.

Впрочем, видя такие цифры подавляющего превосходства, внутренне всегда напрягаешься – неужели все настолько предсказуемо и прозаично? А не кроется ли где подвох? Ну не может один-единственный игрок в мире настолько опережать всех остальных….

В любом случае, праздник нам гарантирован. Целых две недели австралийского лета (+35 по Цельсию и выше) в сочетании с теннисом экстра-класса. Теннисный 2016-й начинается.

Кирилл Стадниченко