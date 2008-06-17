Евро-2008: завершились матчи в группе C
23:37, 17 июня 2008Спорт
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С одинаковым счетом
Завершились матчи третьего тура чемпионата Европы по футболу в группе C.
Голландия - Румыния 2:0 (Хунтелаар 54, ван Перси, 87)
Франция - Италия 0:2 (Пирло 25 пен., де Росси 62)
В плей-офф выходят Голландия с абсолютным результатом, и Италия.
Завтра состоятся завершающие матчи в группе D: Греция (0 очков) - Испания (6 очков) и Россия (3 очков) - Швеция (3 очков).
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