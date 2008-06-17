Евро-2008: завершились матчи в группе C

С одинаковым счетом

Завершились матчи третьего тура чемпионата Европы по футболу в группе C. Голландия - Румыния 2:0 (Хунтелаар 54, ван Перси, 87) Франция - Италия 0:2 (Пирло 25 пен., де Росси 62) В плей-офф выходят Голландия с абсолютным результатом, и Италия. Завтра состоятся завершающие матчи в группе D: Греция (0 очков) - Испания (6 очков) и Россия (3 очков) - Швеция (3 очков).

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