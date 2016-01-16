Украинские биатлонистки не попали в призеры гонки масс-старт этапа Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) завершилась женская гонка с общего старта в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшая из украинок Юлия Джима заняла 7-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

На четырех огневых рубежах олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете допустила два промаха (по одному на третьей и четвертой стрельбах) и отстала от победительницы на 53,6 секунды.

Еще одна представительница Украины Елена Пидгрушная заняла 15-е место в этой гонке (2 промаха, 1 минута 47,6 секунды отставания), а Ольга Абрамова финишировала 24-й (6, 3+1+1+1, +3:38.0).

Победительницей гонки стала Габриэла Соукалова из Чехии, преодолевшая дистанцию за 41 минуту 13,2 секунды (0 промахов), вслед за ней финишировали немки Франциска Хильдебранд (+13,9, 1) и Лаура Дальмайер (+24,4, 2).

Этап КМ в Рупольдинге проходит с 13 по 17 января.