Украинские биатлонистки не попали в призеры гонки масс-старт этапа Кубка мира

14:05, 16 января 2016
Спорт
1006

Лучшая из наших - Юлия Джима - финишировала на 7-м месте.

Юлия Джима финишировала в масс-старте на 7-м месте / biathlon.com.ua

В Рупольдинге (Германия) завершилась женская гонка с общего старта в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшая из украинок Юлия Джима заняла 7-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

На четырех огневых рубежах олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете допустила два промаха (по одному на третьей и четвертой стрельбах) и отстала от победительницы на 53,6 секунды.

Еще одна представительница Украины Елена Пидгрушная заняла 15-е место в этой гонке (2 промаха, 1 минута 47,6 секунды отставания), а Ольга Абрамова финишировала 24-й (6, 3+1+1+1, +3:38.0).

Победительницей гонки стала Габриэла Соукалова из Чехии, преодолевшая дистанцию за 41 минуту 13,2 секунды (0 промахов), вслед за ней финишировали немки Франциска Хильдебранд (+13,9, 1) и Лаура Дальмайер (+24,4, 2).

Этап КМ в Рупольдинге проходит с 13 по 17 января. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter