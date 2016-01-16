Команду УПЛ "Сталь" возглавил голландский тренер ван дер Меер

Днепродзержинская «Сталь» определилась с новым главным тренером: им стал 48-летний голландский специалист Эрик ван дер Меер, сменивший на этом посту предыдущего наставника команды Владимира Мазяра, сообщает "Футбол 1".

Контракт с голландским тренером подписан на 1.5 года с возможностью дальнейшей пролонгации, сообщил президент ФК «Сталь» (Днепродзержинск) Вардан Исраелян.

– Новым главным тренером первой команды ФК «Сталь» (Днепродзержинск) стал голландский специалист Эрик ван дер Меер, – говорит Вардан Михайлович. – Мы остановили свой выбор на этом наставнике, так как нам хорошо знакомы его футбольная философия, его тренерские взгляды и методика работы. Эрик ван дер Меер не понаслышке знает украинский футбол. В свое время он работал в структуре донецкого «Металлурга»: был координатором юношеского и молодежного направлений в академии, возглавлял команду U-19. Он обладает надлежащими знаниями и опытом и понимает, как должна быть выстроена вертикаль футбольного клуба, а также как она должна работать в рамках единой игровой и тренировочной концепции. Данный практический опыт господина ван дер Меера и стал определяющим для нас при выборе нового главного тренера. Хотя в числе претендентов, которых мы рассматривали с прицелом на эту должность, не скрою, было несколько кандидатов, в том числе, украинских специалистов".

"Но на сегодняшний день выбор сделан. В ближайшее время будет утвержден тренерский штаб всех команд нашего клуба. Данная информация будет обнародована несколько позже", – резюмировал Исраелян.

Эрик ван дер Меер родился 7 июля 1967 года в Утрехте.

Защищал цвета пяти клубов: Утрехт (Голландия), «Камбуур» (Голландия), «Беерсхот» (Бельгия), «Мурсия» (Испания), «Веендам» (Голландия).

Амплуа – защитник.

Тренерская карьера также насчитывает немало клубов. В частности, он был главным тренером «Аль Ахли» (Катар) и «Френз Юнайтед» (Малайзия), а также работал на разных должностях в структурах нескольких голландских клубов.